"Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой": СБУ перехватила разговор отца с российским оккупантом

"Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой": СБУ перехватила разговор отца с российским оккупантом

Родители российских оккупантов рассматривают войну в Украине как шанс разбогатеть и называют своих сыновей "спонсорами", а также призывают их мародерить по полной.

В частности, отец одного из захватчиков призвал сына разбирать на запчасти дорогие автомобили украинцев.

Об этом свидетельствуют новые разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

"Не высовывайся! За родину, за Сталина – не надо этой ху*ни. Твоя задача – победить. Давай, мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой", – сказал отец российскому солдату, который сейчас стоит под Харьковом.

Военный пожаловался отцу, что им должны были заплатить 280 тыс. руб., однако заплатили всего 100 тыс. В ответ мужчина порекомендовал сыну не обращать на это внимание, а нехватку денег компенсировать дорогими украинскими автомобилями: "Робирайте мерседесы, у них запчасти дорогие" .

Российский оккупант ответил, что и сам об этом думал, однако "наши командиры либо их пи*дят и катаются, либо расстреливают из автоматов".

Однако отец и в этом случае дал сыну совет: "снимите генератор. Генератор на "мерс" и "аудюху" стоит тысяч 10-20. Прикопай десяток генераторов – это 200 тысяч".

"Наверное, его так затмила жажда разбогатеть, что он и не думает: "прикопать" могут его собственного сына. Украинские защитники круглосуточно над этим работают!" – отметили в СБУ.

Напомним, накануне СБУ перехватила разговор российского оккупанта с матерью. Захватчик рассказывает ей, что происходит в Украине, но женщина не верит.

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