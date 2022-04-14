"Мой трактор спокойно машину переезжает": оккупанты хвастаются преступлениями в Украине

СБУ перехватила разговор россиян.
Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских оккупантов. В ней российский солдат хвастается, как "танком переехал легковушку".
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"В то время, как официальный Кремль отвергает какие-либо обвинения в зверствах российских оккупантов, те охотно обсуждают это в частных разговорах. Причем захватчики смакуют и хвастаются своими военными преступлениями — о чем свидетельствуют многочисленные перехваты СБУ", — говорится в сообщении.
Диалог между россиянами:
"Я теперь знаю, что мой трактор спокойно машину переезжает", — хвастается российский захватчик.
"И с какой скоростью надо ехать?" – спрашивает собеседник.
"Я еб*шил где-то 40 км/час", – отвечает оккупант.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему оккупанты массово грабят дома украинцев.
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