"Мой трактор спокойно машину переезжает": оккупанты хвастаются преступлениями в Украине

"Мой трактор спокойно машину переезжает": оккупанты хвастаются преступлениями в Украине

СБУ перехватила разговор россиян.

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских оккупантов. В ней российский солдат хвастается, как "танком переехал легковушку".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В то время, как официальный Кремль отвергает какие-либо обвинения в зверствах российских оккупантов, те охотно обсуждают это в частных разговорах. Причем захватчики смакуют и хвастаются своими военными преступлениями — о чем свидетельствуют многочисленные перехваты СБУ", — говорится в сообщении.

Диалог между россиянами:

"Я теперь знаю, что мой трактор спокойно машину переезжает", — хвастается российский захватчик.

"И с какой скоростью надо ехать?" – спрашивает собеседник.

"Я еб*шил где-то 40 км/час", – отвечает оккупант.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему оккупанты массово грабят дома украинцев.

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