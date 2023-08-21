Моя девочка была вся в крови: мать погибшей 6-летней Софийки вспомнила день атаки по Чернигову

Ольга Голинская, 19 августа потерявшая единственную 6-летнюю дочь Софию во время ракетного удара, рассказала, что в тот день приехала в Чернигов в гости к родному брату. Поезд прибыл в 11:00. Маму с дочерью встретили на вокзале и они пошли гулять по центру города.

То, что она пережила – рассказала Общественному.

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"Это нельзя передать, что мы видели"

Женщина рассказала, что пошли гулять с детьми подруги. Остановились в центре, дети выбрались на сцену.

"Мы только пришли к площади, у меня подруга была тоже с двумя детишками – две девочки-близнецы. Мы просто стояли у сцены играли. Это же дети. Девушки залезли на сцену, я не знаю, это даже пол минуты. Это нельзя передать, что мы видели.И просто стоял возле меня ребенок, на сцене, он просто упал и из него начало литься очень много крови в области животика ", — вспомнила она.

Ольга говорит, что в момент удара ее ногу придавило плитой, но она кричала о помощи, чтобы узнать, что с девочкой. На помощь подошли прохожие.

Ольга решила не ожидать скорой. Она остановили проезжавший мимо автомобиль и попросили отвести в больницу.

"Вы точно уверены? Вы принимаете решение, что мы не ждем скорую, мы едем в больницу? Я говорю: "Да, я принимаю решение, потому что она не реагировала». Так она дышала, у нее были открытые глаза, были еще теплые руки", – рассказывает женщина.

Софийку привезли в детскую больницу

Девочку привезли в Черниговскую областную. За сломы врачей, они боролись, рассказала мать погибшей девочки,

"Они оказывали помощь, но я так понимаю, что обломок повредил сердце", – считает она.

То, что женщина ждала в коридоре больницы, она записывала видео для социальных сетей, чтобы люди молились о ее единственной дочери Софийке.

"У меня ее забрали, ее подняли на шестой этаж, я осталась на первом. Мне сказали, что мне никакой информации предоставлять не будут, говорить тоже со мной никто не будет, поэтому я просто умоляла друзей, знакомых, кто знает мою Софийку – молитесь за нее".

Считала Чернигов мирным городом

Через несколько часов врачи сообщили Ольге, что Софийка умерла, но женщина до сих пор не может смириться с потерей.

"Как я могу осознать? Она у меня одна. Это был смысл моей жизни. Я только ради нее жила. Она должна была идти в первый класс, мы с ней готовились. Она всегда любила путешествовать, я понимаю, что в стране война, но ведь нужно дальше жить. Мы ездили в разные города, посещали подруг, знакомых, гостей", — говорит Ольга.

Женщина говорит, что считала Чернигов мирным, безопасным городом.

"Именно тем людям, кто запустил ракету, я бы их душила, и чтобы их рвало прямо на куски. Я желаю, чтобы просто были все эти изверги, которые пришли на нашу землю, все эти русские, все желающие нам зла, а также те люди, которые сдают какую-то информацию – их нужно выгонять с нашей родной земли, они не должны быть здесь вообще", — говорит с ненавистью потерявшая свою дочь мать.

Напомним, 19 августа Россия попала в центр Чернигова. Атака унесла жизни семерых людей, в том числе Софийки. Как сообщили на следующий день в Офис генпрокурора, целью не был драмтеатр.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Сила взрыва была направлена на окружающих! РФ не целили в драмтеатр Чернигова| ГПУ".

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