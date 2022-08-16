"Моя мать — украинка": WP опубликовала тайный разговор Уоллеса и Шойгу

Там он встречался со своим коллегой Сергеем Шойгу. Министры говорили о вероятности российской агрессии против Украины.

Об этом пишет Washington Post.

Уоллес хотел еще раз спросить о переговорах относительно требований Путина о расширении НАТО и деятельности альянса в Восточной Европе. По его словам, россияне не проявили никакого интереса к этому.

Уоллес предупредил Шойгу, что Россия столкнется с яростным сопротивлением, если вторгнется в Украину.

"Я знаю украинцев — я был в Украине пять раз — и они будут воевать. Моя мать — украинка ", — сказал Воллес.

Моя мать — украинка "Все это часть нашей страны", — заявил Шойгу, намекая, что он лучше знает народ Украины.

Тогда Уоллес якобы предупредил Россию о жестких санкциях. Россияне начали жаловаться на то, что им якобы не нравится, что Украина выбрала Запад и пытается двигаться в ту сторону. В заключение встречи Шойгу заверил министра обороны Британии, что никакой войны не будет.

Напомним, Россия в начале полномасштабного вторжения в Украину действительно планировала полную оккупацию. Путин хотел быстро захватить Украину, убить президента Владимира Зеленского, а оккупационная армия планировала дойти до западных областей, которые российский диктатор считает неонацистскими и заселенными русофобами.

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