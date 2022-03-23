MOZGI также убрали букву Z из логотипа: "Символ врага и зла"

MOZGI также убрали букву Z из логотипа: "Символ врага и зла"

Ранее это сделала группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Популярная украинская группа MOZGI из-за российского вторжения в Украину также решила сменить свое название.

В частности, музыканты скорректировали логотип коллектива. Об этом сообщила одна из основательниц продюсерского центра MOZGI Entertainment – Ирина Горовая.

В общем, раньше коллектив имел логотип MOZGI, однако руководство убрало букву Z. Сейчас же название коллектива будет писаться так: MOЗGI.

"Мы осуждаем бесчеловечные преступления, совершаемые Россией в отношении украинского народа. Мы солидарны с украинской армией, воинами и всеми жертвами этой кровавой войны со стороны РФ. Поэтому мы убираем со своего логотипа букву "Z" – символ врага и зла", — написала Горовая. .

Напомним, ранее известный украинский рок-коллектив БЕZ ОБМЕЖЕНЬ из-за войны России против Украины также решил сменить свой логотип. Музыканты убрали букву Z.

Отметим, что российские военные на своей технике рисуют символ "Z". Пропаганда страны-агрессора начала тем временем активно национализировать латинскую букву "Z". В частности, в России ее уже начали писать на гражданских автомобилях и даже на дорожных знаках.

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