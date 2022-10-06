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Мозгов в голове вообще нет: Жданов рассказал, что оккупанты заминировали два блока ЗАЭС

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Мозгов в голове вообще нет: Жданов рассказал, что оккупанты заминировали два блока ЗАЭС

Продолжает поступать информация о минировании российскими захватчиками объектов инфраструктуры города Энергодар, а также 1 и 2 блоков ЗАЭС.

Российская армия, испытывающая возможное окружение города Энергодар, минует как объекты его инфраструктуры, так и блоки Запорожской электростанции.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Видимо, они чувствуют, что Энергодар может оказаться в окружении и поэтому с целью шантажа или выкупа в виде коридора – выхода из окружения, который становится все более реальным и более близким, минуют объекты его инфраструктуры", – сказал Жданов.

По его словам, обстрелы Запорожья говорят о том, что оккупанты боятся, что ВСУ начнут наступление еще и на Запорожском направлении.

Кроме этого, как информирует эксперт, российские войска заминировали 1 и 2 энергоблока Запорожской АЭС.

"Вообще нет мозга в голове. Они продолжают играть с такими объектами как ЗАЭС", – сказал Жданов.

Напомним, глава Кремля Путин подписал незаконный "указ", согласно которому захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.

В украинском "Энергоатоме" назвали никчемными, абсурдными и неадекватными "указ" Путина и другие изданные в России "документы" по Запорожской АЭС".

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Дата публикации
Просмотры
243
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