Мозговая объяснила, за что россияне ненавидят украинцев: "Они тупые, збуханные рабы"

Дочь Николая Мозгового отметила, что в Украины есть только один путь к миру – через победу.

Известная украинская продюсерша Елена Мозговая подумала, за что россияне ненавидят украинцев и совершают такие страшные преступления.

Так, знаменитость считает, что они ненавидят украинцев за качества, которых у россиян нет "на генном уровне". Свои "мысли вслух" она опубликовала на странице в Facebook.

"Им есть за что нас ненавидеть. Они тупые, збуханные рабы искренне ненавидят нас, за силу нашу, за любовь к свободе, за достоинство наше, за все то, чего у них нет на генном уровне. В подавляющем большинстве, они сидят молча в своих ободранных конурах, бухают бражку, занюхивая зловонным куском колбасы, и смотрят свой говноящик и все, по большому счету все их устраивает", – поделилась продюсерша.

Мозговая добавила, что жители РФ хотят, чтобы и украинцы так сидели: "Сначала они просто не понимали, зачем нам та Европа, какая нах еще демократия... Все же и так норм... Сидите хохлы и не шатайте лодку... А теперь они нас за это ненавидят и потому уничтожают, убивают и будут это делать снова и снова".

Елена Мозговая / facebook.com/olenamozgova

Дочь Николая Мозгового отметила, что у Украины есть только один путь к миру – через победу. По мнению Елены, никакие мирные соглашения не помогут – враг отойдет, передохнет и нападет снова, "и так по кругу".

"Чтобы разорвать круг сансары, нужно искупить плохую карму с помощью страданий и благих деяний… Страданиями мы уже искупили, а благим деянием будет освобождение планеты от этой гнилой опухоли на карте мира", – написала знаменитость.

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