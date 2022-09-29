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Можем повторить: ВСУ в Херсонской области способны применить "харьковский сценарий" — Жданов

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Можем повторить: ВСУ в Херсонской области способны применить "харьковский сценарий" — Жданов

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В перспективе контратакующие действия украинских военных подразделений на Херсонском направлении могут привести к быстрому и масштабному освобождению территории.

Посредством ударов авиацией и артиллерией ВСУ планомерно доводят группировку российской армии в Херсонской области до полной недееспособности. В перспективе контрнаступление может приобрести такой же размах, который наблюдали на территории Харьковской области.

Об этом говорил в своем обзоре в четверг, 29 сентября, военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, подразделения ВСУ на Херсонском направлении продолжают наносить огневое поражение группировке противника.

"На сколько я понимаю, принято решение уничтожать его постепенно, доводя до состояния небоеспособности, не рисковать нашими людьми и не штурмовать в лобовых атаках позиции российских войск", — отметил он.

Жданов подчеркнул, что для ударов по врагу применяется прежде всего авиация и артиллерия, но в перспективе контратакующие действия ВСУ могут приобрести такой же размах, какой был на Слобожанском направлении, когда все началось с контратаки и закончилось освобождением большей части оккупированной территории Харьковской области.

Напомним, бывший французский генерал Доминик Тринкан предположил, что в октябре украинские войска могут захватить весь правый берег Днепра в Херсонской области, включая областной центр.

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