Можем повторить: ВСУ в Херсонской области способны применить "харьковский сценарий" — Жданов

В перспективе контратакующие действия украинских военных подразделений на Херсонском направлении могут привести к быстрому и масштабному освобождению территории.
Посредством ударов авиацией и артиллерией ВСУ планомерно доводят группировку российской армии в Херсонской области до полной недееспособности. В перспективе контрнаступление может приобрести такой же размах, который наблюдали на территории Харьковской области.
Об этом говорил в своем обзоре в четверг, 29 сентября, военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, подразделения ВСУ на Херсонском направлении продолжают наносить огневое поражение группировке противника.
"На сколько я понимаю, принято решение уничтожать его постепенно, доводя до состояния небоеспособности, не рисковать нашими людьми и не штурмовать в лобовых атаках позиции российских войск", — отметил он.
Жданов подчеркнул, что для ударов по врагу применяется прежде всего авиация и артиллерия, но в перспективе контратакующие действия ВСУ могут приобрести такой же размах, какой был на Слобожанском направлении, когда все началось с контратаки и закончилось освобождением большей части оккупированной территории Харьковской области.
Напомним, бывший французский генерал Доминик Тринкан предположил, что в октябре украинские войска могут захватить весь правый берег Днепра в Херсонской области, включая областной центр.
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