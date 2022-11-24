"Можем задействовать 35-40 тыс. военных": Лукашенко ответил, поможет ли белорусская армия Путину

Руководствуясь принципом "и вашим, и нашим", диктатор сказал, что никогда не отказывалась от участия в так называемой "специальной военной операции", но не будет отправлять в Украину своих солдат.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко отрицает информацию от некоторых западных СМИ, что белорусские войска вскоре вступят в войну против Украины на стороне России.

Об этом сообщает провластный белорусский телеграмм-канал "Пул первого".

"Это глупость полная. Если мы напрямую своими вооруженными Силами, живой силой ввязаемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем наоборот хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте", — подчеркнул Лукашенко.

В то же время, руководствуясь принципом "и вашим и нашим", диктатор сказал, что никогда не отказывалась от участия в так называемой "специальной военной операции". По его словам, Беларусь "задействована в ней по многим направлениям, но без непосредственного участия военных".

"Мы не ввязываемся, никого не убиваем, живой силы туда не вводим, потому что в этом нет необходимости. Наши вооруженные силы, сколько мы можем задействовать – 35-40 тыс. – они не решат проблему", – сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси в очередной раз призвал Украину договариваться с Россией. Он считает, что за Киевом "стоят американцы и поляки".

"Надо выставить Украину и стоящих за ними поляков и американцев в том виде, в каком они должны быть развернуты и показаны всему миру. Они не хотят идти ни на какие мирные переговоры. У них, у американцев (они там рулят через поляков), опасность одна: ядерный конфликт, ядерное оружие. Почему? Потому что у них уже будет жарко", – подытожил диктатор.

Выкручивается, как может: как Лукашенко избегает открытого вступления в войну

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Киеву нужно "остановиться" и пойти на мирные переговоры с россиянами во избежание огромных жертв и "полного уничтожения Украины".

ТСН.ua писал, каков уровень угрозы для Украины со стороны Беларуси и возможно ли новое наступление на Киев.

Американский генерал Бен Ходжес считает, что если Александр Лукашенко отдаст приказ своей армии наступать, белорусы могут восстать.

Белорусский оппозиционер, живущий в Польше Павел Латушко рассказал, что Лукашенко очень боится судьбы экспрезидента Сербии Слободана Милошевича и пытается получить гарантии безопасности от Китая.

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