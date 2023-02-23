Может быть 5 волн: аналитик рассказал о мощности ракетных ударов России по Украине 24 февраля

В годовщину вторжения в Украину Россия может нанести мощный массированный удар, выпустив не менее 50 ракет в 5 волн. Тактика та же, будут комбинировать пуски с иранскими дронами "Шахедами", чтобы попытаться истощить ПВО.

Такое мнение высказал политолог, аналитик, бывший инженер-конструктор в конструкторском бюро "Южное" им. М. К. Янгеля Александр Кочетков для "Апострофа".

По его предположениям, если россиянам удастся истощить украинскую ПВО, параллельно могут попробовать авиационный налет.

"Что можно ожидать 24 февраля? Это 5 волн ракетных пусков. Обычно россияне делали 2-3 таких волны, плюс предварительно запуск "Шахедов". А на этот раз могут решиться на 5 волн пусков, применив и самолеты, и корабли. Часть ракетных ударов может быть направлена против радиолокационных станций и систем ПВО, а остальные – по украинским городам. Ну, и параллельно могут попытаться совершить авиационный налет на украинские города, если удастся поразить нашу систему ПВО. В чем я совсем не убежден", - отмечает эксперт.

Кочетков подчеркнул, что, возможно, Путин попытается сымитировать, будут ли по крайней мере ему докладывать, что был "мощный удар" — удар по системам ПВО, аэродромам, военным объектам.

"Хотя все прекрасно понимают, что те ракетные удары, которые уже 4 месяца россия регулярно наносит по энергетике Украины, не имеют успеха. А мы становимся только свирепее и успеваем отстроиться. Но для Путина главное не это. Для него главное — "советский"символизм", — подытожил эксперт.

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Что Путин готовит к годовщине нападения на Украину

Украинские военные эксперты и аналитики предполагают, что президент России Владимир Путин накануне 24 февраля будет атаковать Украину всеми доступными средствами, поскольку ему нужно продемонстрировать хоть какие-нибудь успехи в войне к годовщине полномасштабного вторжения. Среди "сюпризов" Путина — угроза ракетных ударов, наступление армии оккупантов, диверсии и массированный авианалет.

О вероятности ракетного удара 24 февраля не исключают в разведке. Впрочем, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что они будут такими же, как и раньше.

Украина усиленно готовится к возможным "сюрпризам" от России к годовщине полномасштабной войны, говорит спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, пункты управления, командные и мобильные бригады, все воздушные силы обороны готовы 24/7.

Ожидать ли массированного ракетного удара 24 февраля: Юрий Игнат рассказал, к чему надо готовиться

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