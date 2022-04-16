"Может быть, будет Иловайский котел": Зеленский не верит, что Россия сохранит в плену жизнь защитникам Мариуполя

В то же время глава государства сказал, что нужно посоветоваться с самими украинскими военными.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия своим предложением украинским защитникам Мариуполя сдаться в плен и обещаниями сохранить им жизнь на самом деле хочет расстрелять военных, как в Иловайске 2014 года.
Об этом глава государства рассказал в интервью украинским СМИ.
"Лично мое мнение – что они по-разному к разным нашим военным там относятся. И вы это прекрасно знаете. Есть там военные, которых они ненавидят. Я не верю, что они сохранят там им жизнь, даже если они им пообещали. Да, возможно, будет Иловайск. Я так считаю, но нужно спросить у наших военных", – рассказал Зеленский.
Напомним, президент также сообщил, что в настоящее время продолжаются переговоры, чтобы помочь украинским защитникам Мариуполя, однако россияне требуют от них сдаться. В то же время Зеленский подчеркнул, что уничтожение защитников города поставит точку на переговорах с Россией.
Читайте также:
- Российские оккупанты с 18 апреля планируют полностью закрыть Мариуполь на въезд и выезд
- "Зачем я буду встречаться?" – Зеленский рассказал, как Россия пытается усилить позицию на переговорах
- "Надо подписывать бумагу и зажимать экономику": Зеленский рассказал, как готовиться к ядерному удару из России