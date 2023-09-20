"Может быть, что мы снова прорвем фронт": военный заявил о критической точке на передовой

По мнению военного, если у россиян закончится "пушечное мясо", в один момент фронт может провалиться.

Украинский военный Святослав из Тернопольщины, который воюет с 2014 года, принимал участие в освобождении Харьковщины и недавно – в освобождении Клищиевки, рассказал об особенностях украинского контрнаступления.

Об этом передает "Эспрессо".

Святослав – главный сержант взвода роты противотанковых управляемых ракет одной из бригад ВСУ.

Фото: Еспресо.TV

Самый тяжелый период на фронте – сейчас

За время полномасштабной войны он воевал на юге, Донецкой области, а также в контрнаступлении на Харьковщине. Признается, что еще не встречал столь сложных условий за все время пребывания на фронте, как сейчас.

Раньше было проще, потому что БПЛА не использовали так часто. Мы даже ночью не можем передвигаться, потому что они поднимают беспилотники с тепловизионным видением и простреливают.

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Плюс враги не жалеют снарядов. Бывало, едем по дороге, падают снаряды, думаешь: ага, упали, значит у нас есть несколько минут, чтобы проехать, пока они снова не начали обстрел. Ситуация сложная. Они обстреливают пути подвоза и подхода, используют ночные дроны. Круглосуточно ведется наблюдение. FPV-дронами атакуют технику, поднимают вертолеты, которые тоже атакуют нас на таком расстоянии, на котором трудно поразить их ПЗРК. Поэтому даже само передвижение на позицию сложное", – описывает боец.

Контрнаступление сложнее и медленнее, чем был в прошлом году

По словам Святослава, россиянам удалось построить новую линию обороны и укрепить ее.

Военный замечает, что оккупанты тоже учатся. Он отмечает, что армия РФ в прошлом году и сейчас – не для сравнения.

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"Хотя у них есть много пробелов, которые у нас уже закрыты. Может такое быть, что мы снова прорвем фронт и пойдем дальше, прямо сейчас очень критическая точка. Они затыкают все свои пробелы "живым мясом", в когда оно у них закончится, тогда в один момент фронт может провалиться. Но над этим надо работать. Они успели построить и организовать линию обороны", — подытожил боец.

Ранее военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Петр Черник рассказал, смогут ли ВСУ выйти на Азовское побережье в этом году.

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