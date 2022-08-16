Может быть "хлопок": Зеленский призвал украинцев держаться подальше от складов оккупантов

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территории и призвал их не приближаться к каким-либо военным объектам российских оккупантов, чтобы не подвергать себя опасности.

Глава государства подчеркнул, что уничтожение логистики кафиров, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов "спасает жизнь украинцев".

Об этом украинский президент сказал в традиционном видеообращении вечером 16 августа.

"Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, которую временно заняли кафиры. И я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, в других регионах на юге Украины, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы.Причины взрывов на оккупированной территории могут быть разные, очень разные, в частности, цитирую определение самих оккупантов:"головотяпство", — сказал он.

По словам главы государства, огромные очереди на выезде из Крыма, вызванные из-за "хлопков", означают, что россияне наконец-то поняли, что "Крым — не место для них".

"Но смысл у них всех один: уничтожение логистики кафиров, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов спасает жизнь наших людей. Чем меньше будет у кафиров возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли". И очередь в эти дни на выезд из Крыма в Россию через мост доказывает, что абсолютное большинство граждан государства-террориста уже понимает или, по крайней мере, чувствует, что Крым — не место для них ", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, во вторник, 16 августа, на военной авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма раздавались взрывы.

Отметим, что утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму уже раздавались взрывы : вблизи поселка Азовское Джанкойского района горела российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Впоследствии в Минобороны РФ передумали и заявили, что сегодняшние взрывы в Крыму – это диверсия.

Перед этим, 9 августа, на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Тогда российско-оккупационная "власть" сообщила о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

Читайте также: