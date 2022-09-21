Может быть из-за "референдума": эксперт объяснил, на что может повлиять мобилизация в России

Частичная мобилизация в РФ, о которой сказал фюрер Путин, приведет к эскалации. Это также может повлиять на так называемые "референдумы".

Мобилизация в России, о которой там начали говорить накануне, нужна Путину для того, чтобы повлиять на так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

Об этом в интервью ТСН рассказал ведущий специалист Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИДе Станислав Желиховский.

“Мобилизация может привести к эскалации. Я не исключаю, что это может быть связано с референдумами, потому что если РФ решит провести их на оккупированных территориях, тогда они будут вынуждены объявить мобилизацию. Поскольку она считает эти территории своими, она должна задействовать больший военный ресурс. Однако это может быть и банальным устрашением”, — подчеркнул Станислав Желиховский.

По его словам, запугивание направлено на россиян, которые не должны давить на власть по поводу агрессии РФ в Украине. Мобилизация может быть очередным актом террора – только уже против своего же народа.

"Изменения в законодательстве РФ являются элементом укрепления режима и страха перед тем, что россияне могут начать задавать вопросы: "зачем нам эта война и чего мы к ней не приготовились?" – подчеркни Желиховский.

Напомним, что в Киевской области ДБР сообщило о подозрении одному из крупнейших застройщиков столицы.

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