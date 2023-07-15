"Может быть шаг отчаяния": эксперт спрогнозировал вероятность ядерного удара Путина

Применение Россией тактического ядерного оружия во время войны не приведет к капитуляции Украины.

В Украине нет целей, которые можно было бы поразить тактическим ядерным оружием, чтобы повлиять на ход боевых действий.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил политический аналитик, эксперт по ракетному вооружению Александр Кочетков.

По его словам, потенциальными целями для ядерного удара могли бы быть большие скопления войск, техники, значительные укрепления, но ничего из перечисленного у нас нет, поскольку "все рассредоточено".

"Нельзя [ядерным оружием] уничтожить все мосты, и даже уничтожение мостов не повлияет принципиально..." — отметил эксперт.

Таким образом, по его мнению, применение тактического ядерного оружия России никак не удастся изменить течение боевых действий.

“Вся социология, о которой Кремль, кстати, знает, говорит о том, что даже попытка тактического ядерного удара по Украине не приведет к капитуляции... Это может быть какой-то шаг отчаяния... Но тогда не факт, что эта команда будет исполнена", — резюмировал Александр Кочетков.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ядерные угрозы Кремля не останавливают его на пути освобождения украинских территорий от российских оккупационных войск.

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