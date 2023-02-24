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Может быть Третья мировая война: Зеленский высказался о поставках оружия в РФ Китаем

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1817
Время на прочтение
1 мин
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Может быть Третья мировая война: Зеленский высказался о поставках оружия в РФ Китаем

Фото: Associated Press

Глава государства говорит, что пытается не допустить этого.

Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Китай не будет поставлять оружие России, которое уже год ведет войну против Украины.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 24 февраля.

"Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в Россию. Это пункт номер один. И я говорю и делаю все, чтобы не допустить этого. Лучше там, где сейчас Китай, чем в объятиях с Российской Федерацией, потому что это нечестно, несправедливо. И это, если честно, риски, что это будет Третья мировая", — говорит глава государства.

По его словам, речь идет о рисках, в частности, рисках Третьей мировой войны.

Напомним, в Китае правительство опровергло информацию СМИ о том, что страна снабжает беспилотниками России. Сообщения СМИ, которые писали о якобы поддержке РФ со стороны страны, опровергли, пишет CNN.

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Дата публикации
Просмотры
1817
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