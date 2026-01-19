"Может быть второй Чернобыль": "Флеш" о возможных атаках России по АЭС Украины

Чернобыльская АЭС / © Associated Press

Реклама

Глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» предупредил о катастрофических последствиях возможных атак России на подстанции вблизи украинских АЭС. Любая погрешность «сверхточного» вражеского оружия в радиусе 300 м от реактора грозит «вторым Чернобылем».

Об этом Бескрестнов написал в Сети.

Зачем России атаковать украинские АЭС?

Эксперт прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского и Главного управления разведки Минобороны о подготовке Россией ударов по подстанциям на АЭС.

Реклама

«Флеш» отметил, что атомные электростанции на сегодня фактически остались единственными источниками генерации света в Украине. Поэтому, если Россия стремится добиться полного блэкаута, ей нужно будет атаковать эти объекты.

Бескрестнов также объяснил, о чем идет речь.

«Рядом с каждой АЭС есть подстанция и коммутационные поля, которые, скажем так, „выводят“ генерируемую электроэнергию с АЭС и направляют ее в линии электропередач, которые сходятся к АЭС с разных сторон. Фактически это часть инфраструктуры АЭС. Подстанция и коммутация иногда находятся за километр от реакторов, а иногда за 300 метров«, — говорится в заметке эксперта.

Промахи российских ракет грозят «вторым Чернобылем»

В этом контексте он обратил внимание на «сверхточное» российское оружие, которое на самом деле таковым не является. Так, ракеты «Кинжал» попадают куда попало. Точность вражеских крылатых и баллистических ракет тоже далека от идеала.

Реклама

В качестве примера «Флеш» привел ракетный удар по Тернополю в ноябре 2025 года, когда вместо завода вражеские цели попали в жилой дом. Были попадания и по соседним домам в Киеве во время атаки на конструкторское бюро «Луч». А еще эксперт напомнил о «точных» дронах «Шахед», которые атаковали ГЭС, а попали в жилые дома Вышгорода.

Он объяснил, чем грозят промахи российских ракет в случае атак на украинские АЭС.

«Я очень надеюсь на то, что у россиян хватит ума не пытаться атаковать атомные электростанции, потому что промах Искандера или Кинжала может превратиться во второй Чернобыль. Фактически все наши АЭС находятся вблизи либо Беларуси, либо оккупированной территории РФ и возможная трагедия коснется всех», — резюмировал Бескрестнов.

Напомним, Россия планирует удары по подстанциям передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС, чтобы спровоцировать полный блэкаут и принудить страну к капитуляции. По данным ГУР, по состоянию на середину января оккупанты уже провели разведку десяти критических объектов в девяти областях. Зеленский подтвердил подготовку врага к новым атакам, отметив, что целью Кремля является геноцид гражданского населения и ядерный шантаж Запада для прекращения военной поддержки Украины.