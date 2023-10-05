"Может и дальше обстреливать украинские города": эксперт о возможностях Черноморского флота

РФ продолжит использовать Черноморский флот для войны против Украины
Черноморский флот РФ даже после ряда нанесенных повреждений сможет обстреливать украинские города.
Такое мнение высказал основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, пишет BILD.
Он рассказал, что флот, именно корабли и подлодки, в основном участвуют в войне с помощью крылатых ракет.
"К сожалению, эти крылатые ракеты достаточно дальнобойны. Поэтому даже если эти корабли переместятся в Новороссийск или куда-то еще дальше, они так же прямо оттуда смогут обстреливать украинские города", — спрогнозировал он.
Между тем, заявления о создании новой базы Черноморского флота в Абхазии Левиев считает скорее политическими.
"Пока все ресурсы полностью на войне против Украины. Поэтому кто там эту базу будет формировать и держать — пока неясно. Сейчас армии России не хватает ресурсов на какие-либо другие действия, операции и развитие за пределами текущего фронта в Украине", — заявил эксперт.
Накануне руководитель объединенного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что корабли и катера Черноморского флота РФ фактически не курсируют в направлении территориального моря Украины и не заплывают дальше мыса Тарханкут в Крыму.
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