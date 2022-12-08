"Может и завтра": Песков выдвинул условие для завершения войны в Украине

После сделанных заявлений Путина накануне его спикер выступил с очередным циничным тезисом.

Диктатор РФ Владимир Путин 7 декабря заявил, что война в Украине, которую они называют так называемой "спецоперацией", может стать "длительным процессом". Но его слова объяснил спикер Дмитрий Песков, который говорит, что "конфликт может закончиться и завтра", но есть условие.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Впрочем, спикер Путина традиционно цинично переложил ответственность за завершение войны из России, которая и начала бомбить Украину и убивать мирных людей, на Киев. Песков заявил, что для окончания войны вроде бы должно быть желание президента Зеленского, таким образом намекнув на то, что Украина должна пойти на террористические условия Кремля.

"Здесь можно рассуждать до посинения. Зеленский знает, когда это может закончиться. Это может закончиться завтра, если будет желание", — издал Песков.

Напомним, 7 декабря во время встречи в Кремле с членами Совета по развитию гражданского общества и прав человека Путин заявил, что так называемая "СВО" может затянуться надолго.

В ISW заявили, что Путин может готовиться к длительной войне против Украины, публично декларируя откровенно империалистические цели. Его заявления могут свидетельствовать о том, что Путин заставляет российскую аудиторию ждать затяжную, изнурительную войну в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных украинских территорий, считают авторы отчета.

В свою очередь советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя выступление Путина и его заявления, указал на то, что диктатор таким образом зафиксировал свое военное преступление.

Как сообщалось, Politico объявило Владимира Путина "неудачником года".

А вот журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского и "дух Украины" персоной 2022 года.

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