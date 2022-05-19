Может использоваться как военная база: войска РФ начали работы на аэродроме в Гомельской области

Может использоваться как военная база: войска РФ начали работы на аэродроме в Гомельской области

Российские войска начали работы на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области Беларуси.

Эта территория может использоваться как военная база.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, пишет "Укринформ".

"По имеющимся данным, противник приступил к мерам инженерного оборудования аэродрома "Зябровка" в Гомельской области, который в дальнейшем может использоваться как военная база РФ на территории Республики Беларусь", — подчеркнул Алексей Громов.

Он также добавил, что в Брестской и Гродненской областях проверяются местные органы власти по формированию управлений и подразделений терробороны. Также на одном из полигонов там прошла тренировка в установлении понтонной переправы и форсировании реки мотострелковой бригадой.

"Наверное, белорусам не дают покоя лавры батальонно-тактической группы 74 отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ, которая форсировала реку Северский Донец в районе Белогоровки Луганской области и понесла значительные потери", — подчеркнул представитель Генштаба.

Отдельно он отметил, что обстановка на территории вокруг непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" пока стабильно напряжена.

"Личный состав оперативной группы российских войск находится на казарменном положении. Массового перемещения личного состава и техники не обнаружено. Структурные подразделения Министерства обороны "Приднестровской Молдавской Республики" переведены в ежедневный режим работы. В то же время в подразделениях продолжают находиться взводные группы, назначенные против диверсионных действий", - отметил Алексей Громов.

Напомним, что в России намеренно подожгли уже 12 военкоматов с начала войны против Украины.

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