Олег Жданов отметил, что в армии РФ еще более и менее умеют подвозить боеприпасы, топливо и технику из воинских частей к месту применения. Но это ничего не меняет.

Риска, что Вооруженные силы Украины могут потерпеть серьезное поражение, если армия РФ исправит свои предыдущие ошибки, нет.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале 17 декабря, отвечая на вопрос, может ли армия РФ осознать и исправить ошибки в обеспечении, подготовке и применении военных, и там самым нанести серьезное поражение ВСУ.

"Даже если в российском командовании, в российском генеральном штабе смогут осознать все ошибки, которые они допускают в этих вопросах, они не смогут их исправить в жизни. Потому что надо сломать всю систему. Их система построена совсем по-другому. Это старая советская система, на которую еще наложили гигантскую коррупцию, где каждый откусывает свой кусок, и до солдата доходит ржавый автомат и неполный комплект формы. И солдат оставляет свои теплые вещи и надевает их вместе с формой вперемешку", - отметил он.

Следовательно, обеспечение, по словам Жданова, они не могут изменить.

"Во-первых, его (обеспечения – ред.) нету. Нечем обеспечивать армию. Сегодня стоит проблема в переодевании мобилизованных просто в военную форму. Беларусь шьет, сейчас госзаказ получила, Северная Корея вроде как обещала форму подкинуть немножко, возможно, из Китая везут какую-то часть формы. Но они даже у себя внутри не разворачивают швейные производства, потому что они понимают, что не в состоянии их развернуть. Они сегодня начнут разворачивать швейное производство и первый комплект формы может выйти из-под швейной машинки где-то через год, а может быть, через два. А им надо на вчера", - объясняет эксперт.

И во всем остальном, по мнению Жданова, то же самое.

"В ремонте и восстановлении техники и вооружений – то же самое. Они привезли снятую с хранения технику, притащили ее на завод, а на заводе говорят: "Подождите, а кто поставляет запчасти? А как нам ее восстанавливать? Это же надо организовывать конвейер". А предприятие, допустим, как танкосборочный "Уралвагонзавод", который сначала перешел с семидневной на четырехдневную работу, потом перешел на односменную работу в эти четыре дня, а потом вообще начал отправлять своих рабочих в отпуск. А сейчас надо вызывать всех рабочих из отпуска, а их военком уже всем вручил повестки и они уже все в военкомате. Вот в чем проблема", - рассказал он.

Как отметил Жданов, в армии РФ еще более и менее умеют подвозить боеприпасы, топливо и технику из воинских частей к месту ее применения. Но это ничего не меняет.

"Они там привозят, складируют эшелоны с техникой, с топливом, с боеприпасами. А мы научились это вычислять. И там, где можем, мы достаем эти склады боеприпасов: с техникой – взрываются, с топливом – горят. И мы это все потихонечку громим. Но они не могут исправиться! Тем более за такой короткий срок на ходу, в ходе войны, перестроить полностью систему тылового обеспечения вооруженных сил Российской Федерации. Нет, это задача из числа невыполнимых", - резюмировал военный эксперт.

Напомним, знакомые с президентом РФ Владимиром Путиным люди утверждают, что он готов пожертвовать бесчисленным количеством жизней и ресурсов для победы над Украиной.

Потери врага на 17 декабря: минус 420 оккупантов в сутки

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