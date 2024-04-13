Может ли бюджет обеспечить мобилизацию по новому закону – ответ экономиста

Минимальное содержание тех, кто уже воюет на фронте, стоит государству не менее 1,4 трлн. грн. в год.

Мобилизацию следует проводить с учетом экономической целесообразности бизнеса, чтобы формировать налоговый ресурс.

Такое мнение высказал член Экономического дискуссионного клуба экономист Олег Пендзин в эфире Эспрессо.tv.

"Займемся обычной арифметикой уровня средней школы. В год по минимуму мобилизованный обходится бюджету в 1 млн 300 тыс. грн. При чем мои знакомые, которые проходили через мобилизацию и сейчас воюют, говорят, что, когда ты приходишь, то дают список на пару листов, где написано, что надо тебе докупить за свой счет, начиная от тактической одежды и разгрузок. В структурах безопасности обороны работает 1 млн 100 тыс. человек, а героически погибшие все равно остаются на обеспеченные государства, которое должно их родственникам 15 млн грн. Вот берите 1 млн 100 тыс. и умножайте на 1 млн 300 тыс., получаем ситуацию, когда только на минимальное содержание тех, кто сегодня воюет, нужно 1,4 трлн грн, даже больше", – пояснил экономист.

Олег Пендзин добавил, что в государственном бюджете на 2024 год предусмотрено всего 1,7 трлн грн. поступлений.

"У меня есть вопрос, как экономиста: за какие деньги мы планируем сейчас с вами согласно новопринятому закону о мобилизации дополнительно набирать людей? Кто будет им это все оплачивать, о чем идет речь?" – спрашивает Пендзин.

Он отметил, что 40% от суммы содержания одного бойца в 1 млн 300 тыс. грн в год – это заработная плата без учета 70 тыс. грн, которые обещают выплачивать тем, кто был "на нуле" 30 дней, согласно новому постановлению Кабмина о дополнительных выплатах военным.

"Вопрос: откуда? При том, что поступающая нам макрофинансовая помощь не может быть использована на безопасность обороны. Соответственно, для меня это большой вопрос", — отметил эксперт.

То есть, по словам Пендзина, деньги на содержание мобилизованных Украина может получить исключительно за счет налогов и сборов.

"Скажу несколько чрезвычайно непопулярных вещей. Первый — одним из основных признаков перевода страны на военные рельсы является остановка децентрализации и концентрация всех средств в одном государственном бюджете. Вторая — заморозка социальных стандартов. Третья — понимаем, что 1,7 трлн грн в бюджете — те деньги, которые еще нужно собрать, то есть бизнес должен год отработать, сформировать доход, с которого уплатит налоги, то есть этих налогов должно быть 1,7 трлн. – резюмировал Олег Пендзин.

Напомним, в Институте демографии объяснили, чем грозит Украине уменьшение предельного призывного возраста. Александр Гладун отметил, что в любом случае война негативно влияет на демографию, однако именно возрастная категория 20-летних в Украине наименьшая по численности.

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