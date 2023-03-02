Может ли изменение погоды повлиять на наступательные операции в Бахмуте: прогноз разведки Британии

Россия может готовиться к очередному наступлению в районе Бахмута Донецкой области, но вряд ли имеет ударную силу, способную на прорыв. Тяжелую бронетехнику в районе Бахмута будет трудно использовать до конца марта. Потепление усложнит передвижение по местности.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Как говорится в сообщении, украинские силы продолжают оборону Бахмута в Донецкой области. В то же время повышение температуры привело к грязи в местности, "известной на украинском языке как "бездорожье", ограничивающее передвижение по местности".

"Погодные условия будут в худшем состоянии до конца марта - после окончательного потепления. Это добавит дополнительные проблемы в наземные операции и усложнит передвижение более тяжелой бронетехники, особенно пересеченной местностью в районе Бахмута", — отмечают разведчики.

Ситуация в Бахмуте

Российская армия не оставляет попыток захватить Бахмут Донецкой области. Оккупанты постоянно атакуют позиции украинских военных и обстреливают город.

Ранее стало известно, что солдаты армии РФ пытаются окружить Бахмут, они хотят зайти в город с севера, в районе населенных пунктов Красная Гора, Ягодная, Берховка и с юга, где расположено Ивановское.

Военные говорят, что все попытки российской армии окружить Бахмут в Донецкой области — бесполезны.

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