На стороне Украины под флагом своего государства никто не будет официально воевать.

НАТО делает все, чтобы не повторился сирийский вариант, когда сошлись многие страны, каждая из которых имеет свои интересы, поэтому в Украине ни одно государство мира не будет воевать под своим флагом.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов.

"В Сирии – настоящий серпентарий. У нас все четко и понятно: мы воюем с РФ. Даже со стороны России Беларусь, точнее, диктатор Лукашенко боится ввязываться в эту войну, делает все, чтобы его армия официально в нее не вступила", — заметил Жданов.

По его словам, на стороне Украины под флагом своего государства никто не будет официально воевать. Для этого был создан международный легион.

Отметим, что войска Турции могут начать наземную операцию на территории Сирии в любой момент и сейчас ведется подготовка.

Добавим, что Кремль хотят заставить Украину подписать очередные мирные соглашения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что россияне готовятся к новому обострению на фронте.

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