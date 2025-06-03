Может ли "Паутина" уменьшить количество ракетных ударов РФ: эксперт ответил

Уменьшится ли количество российских ракетных обстрелов / © ТСН.ua

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Удары по российским авиабазам могут повлиять на ракетные обстрелы РФ по Украине и снизить их количество.

Такое мнение высказал главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью «РБК-Украина».

«Конечно. Достаточно мало ракетоносителей ракет Х-101. Очень спекулятивные оценки есть. В общем, под вопросом, сколько у них вообще этих самолетов. Потому что есть разная категория. Есть бумажный показатель, он уже отличается. Одни источники — 40, другие — 60. Этот промежуток. Это бумажное количество. Просто, сколько у них есть машин в принципе», — объясняет эксперт.

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Катков отметил, что от общего бумажного количества необходимо отнять неисправные самолеты.

«Это так называемые „трупы“. Машины, которые уж точно никуда не улетят. Они стали источником запасных частей, они уже расканибалены. Это процесс, когда ты раскомплектовываешь какую-нибудь машину, это называется каннибализм. И часть из этих 40-60 уже расканибалена, она уж точно никуда не улетит», — говорит он.

По его словам, не все оставшиеся в РФ самолеты Ту-95 могут нести ракеты Х-101. Некоторые до сих пор немодернизованы и несут только Х-555, которые враг довольно ограниченно использует, потому что они уже не производятся. Ракета Х-101 не влезает в барабан, поэтому они могут их установить только на подкрыловые пилоны.

«Поэтому из общего количества минусируем борта не в лётном состоянии и минусируем те, которые не могут нести Х-101. Я уверен, что операция настолько качественно планировалась, что мы скорее всего поразили только те борта, которые в летном состоянии, и били по тем самолетам, которые используют для ракетных ударов, то есть несут Х-101. Если у врага уменьшилось количество носителей ракет Х-101, то меньше ракет он может запустить», — рассуждает аналитик.

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В то же время Катков откровенно признает, что нельзя утверждать, что эта операция будет побуждать россиян к тому, что войну все же следует завершать.

Ранее Олег Катков рассказал, как РФ может отплатить Украине за операцию «Паутина».