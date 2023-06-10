Может ли подрыв Каховской ГЭС сорвать контрнаступление ВСУ и как будут действовать оккупанты

Подрыв Каховской ГЭС повлиял на обе стороны, хотя главная потеря украинской, по всей вероятности, только в рассеивании внимания.

Об этом пишет издание The Guardian.

"Теперь, кроме планирования наступательных действий, украинское руководство вынуждено ликвидировать последствия гуманитарной катастрофы в Херсонской области. Что касается возможности наступления ВСУ через острова в дельте Днепра, то и раньше реку могли пересекать только пехотные войска, а территории у реки слишком заболочены, чтобы ездить там на чем-то тяжелее HUMVEE", ― отмечают собеседники издания.

Для россиян ситуация усугубилась тем, что вода частично смыла их первую линию обороны, которую они обустраивали месяцами. Но пока неясно и количество оставленных там оккупантами военной техники и боекомплекта. Теоретически, риск украинского наступления со стороны Днепра уменьшился, это позволит россиянам перевести часть войск оттуда на Запорожье и Донецкую область. Однако оккупантов там и так достаточно немного, поэтому усиление не будет существенным, пишет издание.

Что известно о контрнаступлении ВСУ и подрыве Каховской ГЭС

6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Начался мощный паводок. Десятки населенных пунктов на правом и левом берегу Днепра оказались под водой. Власти объявили эвакуацию. А оккупанты препятствуют эвакуации, а также продолжают обстрелы.

9 июня Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление уже началось, однако оккупанты якобы помешали планам ВСУ. По его словам, Украина уже применила свои "стратегические резервы".

В то же время начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг сообщил, что контрнаступление ВСУ в будущем будет только нарастать и украинские военные ведут подготовку к тому, чтобы нанести главный удар.

Аналитики заявили, что ВСУ наступают на четырех направлениях.

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