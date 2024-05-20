Может ли полиция доставлять уклонистов в ТЦК – адвокат объяснил полномочия правоохранителей

Может ли полиция задерживать и доставлять военнообязанных в военкоматы.

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Адвокат Роман Симутин объяснил, может ли полиция доставлять в ТЦК и СП лиц, уклоняющихся от мобилизации.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Открываем недавно принятые изменения и смотрим статью 24 – дополнительные полномочия полиции, которую дополнили частью 5 следующего содержания: "По обращению ТЦК и СП органы и подразделения, входящие в систему полиции, принимают участие в осуществлении мер по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП, а также осуществляют административное задержание и доставку в эти центры и органы призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административное правонарушение, предусмотренное статьями 210 и 210-1 Кодекса об админправонарушениях", - пояснил адвокат.

То есть в случае выявления нарушения полицейский имеет право задержать лицо не более чем на три часа и доставить в ТЦК для составления постановления.

Напомним, в полиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов и скольких уже доставили в военкоматы.

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