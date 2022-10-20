Прикроет ли Польша своей ПВО небо Украины в случае наступления на Волыни: военный эксперт объяснил действия союзников

Союзное государство Польша может прикрыть небо Украины при наступлении вражеских войск с территории Беларуси.

Об этом сказал в эфире ТСН военный эксперт, заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Прикрытие неба может произойти, поскольку Польша как союзное государство тщательно наблюдает за развитием ситуации", — отметил Самусь.

По его мнению, Польша и Литва. которые первые на себе испытали давление со стороны Беларуси еще во времена эмигрантов, готовятся к подобному развитию событий.

"Конечно, если в Польше будут средства ПВО и ПРО, которые могут закрывать небо над частью Украины, то, я думаю, это будет сделано без колебаний", — добавил Самусь.

Угроза наступления из Беларуси: что известно

Михаил Самусь убежден, что достаточных сил и техники в России, чтобы уйти с территории Беларуси, пока нет, однако угроза существует, более того, растет.

Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался на притеснения россиян за границей. Мол, Москва не видит смысла сохранять дипломатическое присутствие на Западе.

Руководство немецкой разведки заговорило об "объявлении войны" Путиным Запада. Там предполагается возможность политических убийств в Германии.

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