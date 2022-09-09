Может ли Путин открыто объявить войну Украине и мобилизацию из-за контрнаступления ВСУ: ответ российского оппозиционера

В пятницу, 9 сентября, российский диктатор Владимир Путин собрал срочное совещание в составе Совета Безопасности России. Некоторые военные эксперты считают, что во время этого заседания "фюрер" мог обсуждать вопрос объявления войны Украине и мобилизации на фоне успешного контрнаступления ВСУ.

Но, как считает российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, даже такие радикальные шаги уже не помогут России, а, наоборот, сработают против нее.

Такое мнение 24 канала высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Также, по его словам, в России исключают идею, что на Совбезе могли обсуждать возможность остановить войну, объясняя это тем, что такой опции, как "белый флаг", у Путина нет.

"Он понимает, что "белый флаг" одновременно превратится в белую простыню, которой ее и накроют — уже в морге. Он это прекрасно понимает, поэтому такой опции не существует", — подчеркнул Игорь Яковенко.

Напомним, по состоянию на 9 сентября ВСУ в рамках спецорперации по увольнению Харьковщины взяли под контроль уже более 30 населенных пунктов. Об этом сообщил украинский президент в видеообращении.

Следует отметить, что по состоянию на 8 сентября было известно об уволенных 20 населенных пунктах Харьковской области.

30 сел и городов освободили в Харьковской области – обращение Зеленского за 9 сентября

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