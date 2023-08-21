Может ли Путин применить "ядерку" и что его сдерживало до сих пор: объяснение экс-главы ЦРУ

Дэвид Петреус не исключает вероятный сценарий, при котором Россия, например, под чужим флагом применяет ядерное оружие.

Хотя Кремль регулярно прибегает к ядерному шантажу, применение ядерного оружия Россией лишь усугубит ситуацию для путинского режима.

Об этом рассказал американский генерал, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, передает "24 канал".

Он отметил, что в Москве начинают говорить о ядерном оружии, когда ухудшается ситуация на фронте.

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Петреус объяснил, что не только США и Запад выступают против применения ядерного оружия. О недопустимости такого сценария заявили также Китай и Индия, которых Кремль считает союзниками.

"Это как в старой поговорке: если упал в яму — копай, и вот они себя смогут закопать в ту яму очень быстро. Ведь те страны, которые пытались дистанцироваться от ситуации в Украине или были партнерами России, когда применят ядерное оружие, не смогут продолжать такую линию", – говорит эксглава ЦРУ.

В то же время Петреус не исключает вероятный сценарий, при котором Россия, например, под чужим флагом применяет ядерное оружие. Но называет это маловероятным.

Ранее президент Польши Анджей Дуда рассказал, использует ли РФ ядерное оружие в войне против Украины.

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