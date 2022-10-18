Может ли Путин уничтожить энергосистему Украины террористическими атаками: мнения западных чиновников

Страна-агрессорка Россия не сможет атаками дронов-камикадзе уничтожить энергетическую систему Украины. Для этого ей нужны крылатые ракеты, запасы которых иссякают.

Такие предположения сделали оставшиеся анонимными западные должностные лица, пишет агентство Sky News.

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Западные чиновники заметили, чтобы уничтожить энергетические сети Украины, России нужны высокоточные ракеты большой дальности, но страна-террористка столкнулась с их нехваткой.

Они объяснили, что россияне все чаще прибегают к ударам беспилотниками иранского производства Shahed для проведения атак, поскольку у них заканчиваются запасы крылатых ракет. Однако беспилотники не являются эффективной аналогичной заменой ракетам, поскольку они несут относительно небольшие взрывные нагрузки и легко сбиваются украинским ПВО.

"Иранские БПЛА играют все большую роль, хотя мы видим, что Украина фактически нейтрализует многие из них до того, как они поразят свои цели. Они действительно летают довольно медленно, поэтому они гораздо более восприимчивы к тому, чтобы быть сбитыми стрелковым оружием и другими системами . Тактика использует их массово в надежде, что кто-то прорвется", — отметил один из западных официальных лиц.

Он добавил, что способность России наносить удары высокоточным оружием достигает точки, когда такая стратегия становится неустойчивой.

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Россияне ударили ракетами по Киеву, Житомиру, Харькову, Днепру и Николаеву.

Утром 18 октября Россия нанесла ракетный удар по Харькову, Днепру, Житомиру, Киеву. После полуночи россияне атаковали Николаев. В Офисе президента сообщили, что в Киеве произошло попадание в объект энергосбережения. Заместитель руководителя ОП отметил, что было три "прилета" в объект энергосбережения на Левом берегу Киева. Мэр Виталий Кличко подтвердил взрывы в Деснянском районе. По состоянию на данный момент известно о трех погибших.

Относительно ситуации в Житомире, в городе нет света и воды. Медицинские заведения работают на резервном питании. Глава ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в настоящее время 11 населенных пунктов области временно остались без света. В Харькове под ударом российских террористов оказался район одного из промышленных предприятий города. Также без электроэнергии после атаки РФ остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций "Днепропроводканала". На левом берегу города также перебои с водой.

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