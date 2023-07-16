Может ли ПВО сбивать дроны и ракеты подальше от жилых домов – Игнат ответил

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что ПВО не может сбивать дроны и ракеты, которыми Россия атакует города Украины, подальше от жилых домов. По его словам, если средства ПВО перебазировать дальше от городов, россиянам будет проще обнаруживать пробелы в обороне.

Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Средства ПВО разные – среднего и малого радиуса действия, есть истребительная авиация, а есть мобильные огневые группы. То, что у нас сейчас есть, а это и старые советские системы, и то, что нам предоставили партнеры, этого недостаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО так, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно. У нас огромная линия фронта – почти 2,5 тысячи километров", — отметил представитель Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат объяснил, что на окраинах городов размещены разные системы ПВО, а дальше – мобильные огневые группы, авиация работает в тех местах, где меньше систем ПВО.

"Города защищены таким образом, чтобы населенный пункт взять в кольцо и по возможности средства ПВО размещены как можно плотнее, чтобы уничтожать вражеские цели. Если средства ПВО разместить дальше, то противник воспользуется пробелами. Сейчас нет другого способа, как размещать средства ПВО ближе к населенным пунктам. ", — резюмировал спикер Воздушных сил.

Напомним, украинцев предупредили об угрозе атаки авиацией РФ.

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