Может ли работодатель отказать работнику в отпуске во время военного положения

ТСН.ua рассказывает, могут ли отказать в предоставлении отпуска во время войны.

Как объясняют в Гоструде в статье 25 Закона Украины "Об отпусках" предусмотрено предоставление отпусков без сохранения заработной платы, осуществляемой работодателем в обязательном порядке, если работник изъявил такое желание. Также в статье 26 этого же Закона описано, что предоставление отпусков осуществляется с согласия сторон.

Однако во время полномасштабной войны России против Украины в обычные кадровые процедуры были внесены изменения. В частности, возник закон №2136-IX " Об организации трудовых отношений в условиях военного положения " от 15.03.2022 года. В части 12 этого закона установлено, что работодатель в течение действия военного положения может и должен предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы на неограниченный срок. Для предоставления ежегодной отпуска можно пользоваться графиком, установленным в компании или на предприятии, или устанавливаться на другой период с согласия сторон.

В то же время, во время войны и действия военного положения в стране работодатель может отказать работнику в предоставлении любого другого вида отпуска (кроме отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста и отпуска по беременности и родам), если человек задействован на объекте критической инфраструктуры.

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