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Может ли РФ до конца года оккупировать Донбасс: в ВСУ дали оценку
Украинские военные постоянно работают над локализацией проблемных участков и обладают достаточной силой для сдерживания российского наступления.
Ситуация в Константиновке Донецкой области остается сложной, однако пока не является критической.
Об этом в интервью Радио Свобода Донбасс Реалии рассказал командир 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», подполковник Шамиль Крутков.
По его словам, он постоянно поддерживает связь с командирами бригад, непосредственно обороняющих Константиновку.
«По моему мнению, какой-то крайне критической ситуации по состоянию на данный момент там нет. Но это мой взгляд со стороны. Был ли такой сценарий предсказуем? Вряд ли. Но есть то, что имеем», — сказал Крутков.
Он также убежден, что Константиновка не повторит судьбу Покровска.
«Должен сказать, что трижды подразделения нашей бригады применялись с целью локализации ситуации в Покровске в 2024-2025 годах. Я достаточно хорошо знал положение дел в городе. Тогда силы обороны имели гораздо меньшие технологические возможности. Поэтому это совсем другая история, на мой взгляд», — отметил подполковник.
Крутков признал, что у российской армии преимущество в количестве беспилотников, однако отметил, что украинские военные успешно уничтожают значительную часть штурмовых групп еще на подступах к городу.
«Количество ликвидированного противника на подходах к Константиновке — это большое количество. Сейчас там, на мой взгляд, достаточно украинских подразделений для того, чтобы со временем попытаться купировать продвижение», — подчеркнул он.
По словам командира, наступление российских войск в этом направлении продолжается уже давно. Он напомнил, что еще в ноябре 2025 года около 40 российских военных проникли в Константиновку, однако большинство из них были взяты в плен, а ситуацию удалось быстро стабилизировать.
«Вопрос в том, получится ли это сейчас, — ну, это трудно сказать», — добавил Крутков.
В то же время, он не верит, что Россия сможет захватить всю Донецкую область до конца года.
«Если мы все будем качественно работать с целью увеличения потерь противника, уменьшения своих потерь, удержания необходимых участков с целью устойчивости обороны, постоянно улучшать системы управления, наращивать технологические способности, я думаю, это невозможно. Ни до конца этого года, ни до конца следующего», — подытожил подполковник.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области российские кафиры продолжают давить на определенных направлениях, но ВСУ дают им отпор.
Мы ранее информировали, что масштабное враждебное наступление на Константиновку имеет не только сугубо военную цель, но и скрывает коварный политический замысел кремлевского диктатора на международной арене.