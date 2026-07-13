Может ли РФ до конца года оккупировать Донбасс: в ВСУ дали оценку

Война в Украине / © Getty Images

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Ситуация в Константиновке Донецкой области остается сложной, однако пока не является критической.

Об этом в интервью Радио Свобода Донбасс Реалии рассказал командир 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр», подполковник Шамиль Крутков.

По его словам, он постоянно поддерживает связь с командирами бригад, непосредственно обороняющих Константиновку.

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«По моему мнению, какой-то крайне критической ситуации по состоянию на данный момент там нет. Но это мой взгляд со стороны. Был ли такой сценарий предсказуем? Вряд ли. Но есть то, что имеем», — сказал Крутков.

Он также убежден, что Константиновка не повторит судьбу Покровска.

«Должен сказать, что трижды подразделения нашей бригады применялись с целью локализации ситуации в Покровске в 2024-2025 годах. Я достаточно хорошо знал положение дел в городе. Тогда силы обороны имели гораздо меньшие технологические возможности. Поэтому это совсем другая история, на мой взгляд», — отметил подполковник.

Крутков признал, что у российской армии преимущество в количестве беспилотников, однако отметил, что украинские военные успешно уничтожают значительную часть штурмовых групп еще на подступах к городу.

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«Количество ликвидированного противника на подходах к Константиновке — это большое количество. Сейчас там, на мой взгляд, достаточно украинских подразделений для того, чтобы со временем попытаться купировать продвижение», — подчеркнул он.

По словам командира, наступление российских войск в этом направлении продолжается уже давно. Он напомнил, что еще в ноябре 2025 года около 40 российских военных проникли в Константиновку, однако большинство из них были взяты в плен, а ситуацию удалось быстро стабилизировать.

«Вопрос в том, получится ли это сейчас, — ну, это трудно сказать», — добавил Крутков.

В то же время, он не верит, что Россия сможет захватить всю Донецкую область до конца года.

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«Если мы все будем качественно работать с целью увеличения потерь противника, уменьшения своих потерь, удержания необходимых участков с целью устойчивости обороны, постоянно улучшать системы управления, наращивать технологические способности, я думаю, это невозможно. Ни до конца этого года, ни до конца следующего», — подытожил подполковник.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области российские кафиры продолжают давить на определенных направлениях, но ВСУ дают им отпор.

Мы ранее информировали, что масштабное враждебное наступление на Константиновку имеет не только сугубо военную цель, но и скрывает коварный политический замысел кремлевского диктатора на международной арене.

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