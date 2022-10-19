Может ли РФ пойти в наступление на Николаев и Одессу: зачем оккупанты стягивают войска на Херсонщину

Эксперт пояснил, что у Путина слишком много амбиций, на которые может просто не хватить войск.

Россияне действительно перебрасывают войска на правобережную Херсонищину и там уже есть несколько тысяч мобилизованных.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Жданов ответил на вопрос, действительно ли РФ может собрать 150-тысячную группировку войск в Херсонской области и пойти в наступление, чтобы захватить Николаев и Одессу.

"Мы уже понемногу прореживаем эти ряды. Но скопление 150-тысячной группировки с техникой и оружием – это они могут сделать, в случае хороших условий, не раньше зимы. При условии, если у них будут эти 150 тыс. Я так понимаю, это мечта Путина относительно завоевания Украины", – говорит он.

Эксперт пояснил, что у Путина слишком много амбиций, на которые может просто не хватить войск.

"120-тысячную группировку в Беларуси они собираются собрать и совершить второй поход на Киев. 150 тысяч на Херсонщине. Еще 200 тысяч – на Донецком направлении. Это уже около полумиллиона человек. Но полмиллиона человек – они поставили задачу до конца года мобилизовать такую количество, а сформировать эти группировки – это будет январь, февраль, до марта – не раньше. При условии, что они наберут эти 500 тыс. Да, некоторые паблики говорят, что они набрали уже 400 тыс. Путин сказал, что набрали 222 тысячи. То есть, если за месяц набрали 222 тыс., то до полумиллиона – еще месяц нужно", – рассказал Жданов.

По его мнению, планы РФ дойти до Приднестровья, захватить Молдову и отрезать Украину от Черного моря – это пока мечты Путина.