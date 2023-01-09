Может ли РФ ракетами и артиллерией уничтожить украинские укрепления перед наступлением: объяснение Жданова

По мнению эксперта, у Украины уже развита система ПВО, поэтому эффективность ракетно-авиационного удара будет очень резко снижена.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, могут ли оккупанты уничтожить все украинские укрепления массированным артиллерийским и ракетным ударом, а затем пойти в наступление.

Об этом он сказал в своем youtube канале.

"Нет, беспрепятственно зайти пехота не сможет. Вы же помните 24 февраля. Они не рассчитывали на сопротивление и особо не бомбили нашу систему ПВО. У нас уже развита система ПВО, поэтому эффективность ракетно-авиационного удара будет очень резко снижена. Вычислить ее они не могут, потому что 90% ПВО по состоянию на сегодняшний день наверняка — это мобильные комплексы, которые постоянно меняют свои стартовые позиции. Даже с учетом Донецкого направления, когда летом оккупанты выбрасывали до 40 тыс. снарядов в сутки — даже тогда российская пехота не шла" в полный рост". Естественно, что есть защита, куда могут спрятаться наши военные на момент обстрела. Это все комплексные меры", – объяснил Жданов.