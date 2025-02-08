Может ли РФ скрыть запуск "Орешника": эксперт по ракетно-ядерному вооружению объяснил

Россия не может скрыть запуск такой большой баллистической ракеты как "Орешник".

Об этом политтехнолог и эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков, передает "Киев 24".

По его словам, запуск баллистической ракеты фиксируют спутники.

"Это неуправляемая баллистическая ракета. Сразу, после второй минуты ее полета, после того, как выключается двигатель, дальше она летит чисто за баллистической траекторией. И можно сказать, куда она прилетит. Скрыть невозможно", — говорит Кочетков.

Кроме этого, РФ должна извещать США о запуске ракеты и даже называют цель, чтобы американская сторона не подумала, что это нападение на них.

Напомним, 6 февраля ряд СМИ опубликовал новость, что Россия могла запустить "Орешник" по Киеву 6 февраля, но ракета взорвалась на территории РФ. Позже в Центре противодействия дезинформации заявили, что официальных подтверждений пуска "Орешника" не было ни с украинской стороны, ни со стороны РФ.

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