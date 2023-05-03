Может ли РФ ударить по Украине ядерным оружием после атаки по Кремлю: эксперт прокомментировал

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что заявление российской группы "Гулагу.нет" о том, что в ночь на 4 мая россияне планируют нанести по Украине масштабный ракетный удар с использованием ядерного оружия — это информационно-психологическая спецоперация.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Коваленко подчеркнул, что самый массированный ракетный удар Россия уже нанесла 24 февраля 2022 года. Эксперт убежден, что сейчас у страны-агрессора нет таких ресурсов.

"Это обусловлено не только отсутствием такого количества ракет, но и необходимого количества носителей для столь масштабного одноразового пуска. А потому запугивание ракетными обстрелами носят психологический характер для тех, кто не в курсе реальных возможностей России и не более того", — считает военно- политический обозреватель.

Александр Коваленко также убежден, что Россия не нанесет по Украине ядерный удар. Он отмечает, что "процесс отдачи приказа о применении ядерного оружия и его исполнении — это многоуровневый, бюрократический ад, занимающий достаточно долгий промежуток времени с задействованием служб и ресурсов, которые находятся под круглосуточным наблюдением разведки наших партнеров".

Эксперт считает, что удары по Кремлю и угрозы применить ядерное оружие – это попытка Москвы заморозить войну перед контрнаступлением ВСУ.

"В частности, решисты, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ, которое для России может оказаться смертельным, идут на крайний шаг — имитируют удар по сакральному объекту с намеком на полностью развязанные руки. Распространяют информацию о готовности нанести ядерный удар. Предварительно, действительно, могут провести массированный ракетный удар, например, по правительственному кварталу в Киеве. После чего усилить ядерную информационную волну и даже имитировать готовность задействовать ЯО. Все это для того, чтобы Украину партнеры заставили сесть за стол переговоров", — считает Александр Коваленко.

Однако военно-политический обозреватель убеждает, что Киев уже более года страдает от ракетных ударов со стороны России и ядерные ракеты наша ПВО может сбивать. И тогда для России это будет двойной позор.

"Ведь, что же получается, на кремль что-то упало, что не смогло остановить дефективное ПВО, и на это что-то россия не смогла "зеркально" ответить, ведь ее дефективные ракеты были сбиты. ЯО россия не применит ни при каких обстоятельствах. Контрнаступление все одно начнется... Что ж, пока наблюдаем за действиями российской стороны и, если честно, для меня будет настоящим удивлением, если действиями ей будет только голословное тщеславие. Вот это действительно окажется полной неожиданностью. Что ж, тогда можно будет повторить", – подчеркнул эксперт.

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. Кому выгоден ночной "хлопок" в центре столицы страны-агрессора и причастна ли к этому Украина, разбирался ТСН.ua.

Также президент Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет отношения к "атаки" беспилотниками на Кремль, о чем ранее заявили российские власти.

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