Может ли РФ захватить плацдарм на правом берегу Днепра и что для этого понадобится: эксперт ответил

По мнению эксперта, определяющим фактором сможет ли враг удержать этот гипотетический плацдарм, будет реакция нашего командования.

Если Россия вздумает занять плацдарм на правом берегу Днепра в Херсонской области, для этого ей нужны силы нескольких бригад.

Об этом заявил военный эксперт Андрей Харук, передает "Киев 24".

Эксперт делает такие выводы по аналогии содержания украинскими силами плацдарма в Крынках.

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"Этот плацдарм в Крынках несколько бригад ротационно этот плацдарм удерживали. Здесь так же. Потребуются такие же силы, при условии, если им удастся закрепиться и держаться – без попыток расширения", – говорит Харук.

По его мнению, определяющим фактором, сможет ли враг удержать этот гипотетический плацдарм будет реакция нашего командования. Как оперативно они сумеют изолировать этот гипотетический плацдарм и прекратить пути поставки. Эксперт считает, что россияне не смогут организовать длительную операцию по усилению этой группировки на плацдарме.

Ранее глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что россияне хорошо изучили историю Крынок и сделали вывод.

"Если посмотреть на их стратегию ведения войны, где человеческая жизнь ничего не стоит, то потенциально для них это может быть успех. Почему? Потому что зеркальные Крынки по отношению к нам будут сковывать огромный ресурс Вооруженных сил, которого и так не хватает. А те потери, какие россияне будут там нести, для них абсолютно допустимы", – говорил Чмут.

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