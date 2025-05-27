Может ли РФ захватить всю левобережную Украину: эксперт о наступательном потенциале врага

Угроза большого наступления РФ / © ТСН

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Россия сейчас имеет потенциал для проведения масштабных наступательных, но не нужно отчаиваться и думать, что враг захватит пол Украины.

Об этом заявил Алексей Мельник, руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова на Radio NV.

По словам эксперта, есть разные оценки наступательного потенциала РФ. В общем, эти оценки сходятся к тому, что Россия может наступать, но для того, чтобы провести такую стратегическую операцию где-то к левому берегу Днепра не может быть речи.

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«В то же время то, что Россия демонстрировала неоднократно и там, где она преуспевала, это даже не столько преимущество России в живой силе или в авиационных, других ракетных ударных средствах, сколько поиск слабых мест, которые есть в украинской обороне», — говорит Мельник.

Поэтому он призывает украинское военное командование не создавать и не допускать этих слабых мест, где Россия могла бы развить наступление.

«Здесь, по-моему, должно быть основное внимание на то, что мы должны делать, а не пытаться оценить, способна ли Россия сейчас провести наступательную операцию на том или ином направлении», — добавил эксперт.

«Буферная зона» для РФ

Мельник также прокомментировал недавние слова диктатора Путина о создании так называемой «буферной зоны» на территории Украины. Он отметил, что такие заявления далеко не новые.

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«Эта буферная зона должна была быть создана еще год назад, Путин об этом говорил, и это точно для России непосильная задача. Опять же, повторюсь, если мы не поможем ему это сделать. Но здесь еще одна цель преследуется, когда говорится о Сумской, Харьковской и Черниговской областях. То, о чем неосторожно в свое время заявил президент Зеленский, когда шла Курская операция. Здесь Россия кроме так называемой буферной зоны может пытаться создать еще такие карманы оккупированной территории, которые будут просто использованы во время переговорного процесса для обмена на территории неоккупированные», — добавил аналитик.

Раньше мы писали, сколько населённых пунктов захватили российские войска на Сумщине.