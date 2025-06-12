Может ли Россия начать новое наступление на Киев: эксперт оценил вероятность

Украинский военный / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Угрозы наступления на Киев пока нет, ведь у России нет войск способных на подобную операцию.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире КИЇВ24.

«Когда мы говорим, а возможно ли сейчас наступление на Киев? Сразу задаем себе вопрос, а есть ли войска, которые могли бы сейчас наступать на Киев? Таких войск нет. Соответственно, сейчас угрозы наступления на Киев нет. Может ли это гипотетически быть в дальнейшем? Да, может», — заявил эксперт.

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По оценкам Поповича, даже если на пограничье Сумщины собрано 50-60 тысяч солдат, для серьезного продвижения в направлении Киева россиянам понадобилось бы как минимум в шесть раз больше сил.

В то же время он предполагает, что в отдаленной перспективе Россия может попытаться повторить наступление. Однако как подчеркивает эксперт, на этот раз столица значительно лучше подготовлена к обороне, особенно в воздухе. Вариант, подобный высадке десанта в 2022 году, больше не является возможным.

Стоит отметить, что россияне не прекращают обстреливать Киев. В частности, 10 июня армия РФ осуществила массированную атаку по Киеву, которая длилась более 5 часов.

Ранее мы сообщали, что российская армия продолжает атаковать Сумскую область пехотой, дронами и КАБами.

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