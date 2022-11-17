Может ли Россия найти источник вооружений и превратить войну в бесконечную – Жданов

Бесконечных военных действий не будет, потому что устойчивого источника поставки оружия в Россию нет.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов во время эфира на своем YouTube-канале.

Он перечислил потенциальных и фактических поставщиков оружия в РФ, однако отрицал их крепкий военный потенциал.

"Иран не имеет такой силы. чтобы обеспечить РФ необходимым вооружением и техникой в тех объемах, которые требует Россия. Слишком масштабная война для Ирана на сегодняшний день. Тема с ракетами откладывается на весну. И вопрос: дадут-не дадут. Плюс Иран уже получил" порцию санкций за то, что он согласился поставлять России вооружение", — отметил Жданов.

Следующей страной, которая могла бы передавать РФ вооружение, эксперт назвал КНДР.

"Северная Корея через третьи страны пытается поставить оружие. Но у них самих все считается. Если посмотреть кадры парада КНДР, то у них тракторы используются как тягачи системы артиллерии. Там нечего раздавать", — добавил он.

По словам эксперта, третья страна, которая могла бы стать поставщиком вооружения — Сирия — "сама сидит на голодном пайке".

"Бесконечная война нам не грозит. Поставки оружия в Россию, что обеспечивало непрерывное ведение активных боевых действий в Украине, такого источника у России нет", — отметил Жданов.

В то же время продолжаются атаки и обстрелы нашего государства ракетами.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что ракеты в России никогда не закончатся. Он предположил, что РФ может производить две-три ракеты в неделю.

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