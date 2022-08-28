Может ли Россия повторить 24 февраля в ближайшую неделю: Жданов о вероятности "переломной" атаки

Ряд аналитиков предсказывает попытку РФ повторить 24 февраля в более жестком варианте. Прогнозируют сроки с 29 августа по 5 сентября.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, есть ли такая возможность у россиян.

"В плане нанесения ракетных ударов РФ может повторить сценарий нападения 24 февраля. Но уже не в таком количестве, как было", — отметил эксперт.

Относительно военной мощи, по его словам, оккупанты не имеют такой численности, какая была в начале войны.

"Из того, что есть сегодня в Украине, мы постоянно, каждый день, выносим их логистику. Она у них усложняется, им нужно вести новые запасы. Они даже не могут окончательно сформировать корпус. 10 тыс. не сломает ситуацию даже на одном оперативном направлении. ", – сказал Жданов.

По его мнению, пока нет группировки войск (150-175 тыс), входившей в Украину 24 февраля.

"Этих войск нет. Они не могут начать наступление на южном направлении, там, где они хотели. На сегодняшний день ударной группировки, которая могла бы прорвать нашу оборону, нет. Главная наша задача — перелом российской армии и оборона", — сказал Жданов.

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