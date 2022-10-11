Может ли Россия повторить массированную ракетную атаку: военный эксперт ответил

Во время масштабной атаки на Украину были использованы разные носители и системы управления, Россия готовилась к ней около 10 дней.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что новая масштабная ракетная атака от РФ может повториться, но не раньше чем через неделю.

Об этом он сказал в эфире канала "FREEДОМ".

"Я думаю, что вчера (10 октября – ред.) был пик того, что смогли сделать россияне. Была многоэшелонированная атака разноскоростными и разновысотными ракетами, включая и дроны-камикадзе. Скорее всего, эта атака готовилась неделю, может, дней 10", – отметил эксперт.

Также он заявил, что если бы Россия планировала несколько волн масштабной атаки, она состоялась бы вчера вечером.

"Такие атаки готовятся довольно долго. Еще раз повторюсь: такого уровня атаку, я думаю, они смогут повторить через неделю, не раньше. Потому что есть цикл подготовки... Если бы они готовились к нескольким волнам такого уровня, как вчера было, то она была бы вчера вечером", – уверен Свитан.

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине

В понедельник, 10 октября, Россия ракетами и беспилотниками атаковала почти всю территорию Украины. Во время массированной атаки страна-террористка выпустила по территории Украины 83 ракеты. 43 из них сбили противовоздушную оборону. Ракетные обстрелы были в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

В результате террористической атаки погибли 14 человек, еще 97 – травмированы. Более 1300 населенных пунктов остаются обесточенными.