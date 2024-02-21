Может ли Россия пойти в большое наступление на еще одном направлении — ответ ГУР

Россия не располагает достаточными силами и ресурсами для ведения широкомасштабных боевых действий одновременно на двух стратегических направлениях и может осуществлять только локальные тактические операции с ограниченными целями, говорят в ГУР.

Россия пока не может вести полномасштабные наступательные действия одновременно на двух стратегических направлениях.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью Интерфакс-Украина.

"Когда мы говорим о проведении стратегической операции, то однозначно РФ по двум направлениям сейчас проводить не может", — сказал он.

Скибицкий объяснил, что стратегическая операция – это операция, которая проводится в отдельном стратегическом направлении. К началу войны русские определили стратегические направления для войск РФ, которые остаются по сей день. Это юго-западное стратегическое направление – полоса ответственности южного военного округа. И западное стратегическое направление – это ответственность западного военного округа.

Харьков, Сумы, Чернигов, Киевщина – это западное стратегическое направление. Города, где сейчас идут активные боевые действия – это юго-западное стратегическое направление. Сегодня Россия продолжает стратегическую операцию только в одном направлении.

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"У нее нет ни войск, ни сил, ни средств, чтобы проводить мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении. Резерва стратегического сейчас нет в РФ, они пытаются его создать. Все, что создавалось, сразу заводилось на нашу территорию. 18-я армия, 25-я армия, 3-й армейский корпус — все они воюют, резерва нет", — рассказал представитель разведки.

Скибицкий также рассказал, что теоретически наступление в стратегической операции должно быть в такой интенсивности, чтобы продвигаться в глубь территории противника на 20 км.

"Оккупанты Авдеевку брали более четырех месяцев, о каком стратегическом наступлении мы можем говорить? Да, это тактические мероприятия, которые осуществляются малыми тактическими группами, штурмовыми отрядами, это идет непрерывно. Произошли изменения в тактике действий за эти два года, однозначно. Сначала россияне заходили действовать батальонными тактическими группами, а на сегодняшний день вернулись к обычной тактике штурмовых действий. Это опять бригады, полки, дивизии, армии, корпуса. То есть вернулись к классической структуре, которая присуща обычной конвенционной войне", - объяснил представитель ГУР.

"Поэтому мы и говорим, что Россия не способна проводить стратегические наступательные операции одновременно на двух направлениях. Действия тактического характера, оперативно-тактического характера – возможно. Но на это уходит время. Бахмут они брали больше года. И вот сейчас много говорят об Ореховском направлении На сегодняшний день есть результат, который мы достигли во время проведения контрнаступательной операции, и враг не отбросил нас там назад, они не вернулись на те позиции, которые были в начале наших наступательных действий., уничтожением наших отдельных позиций, продвижения нет", — рассказал Скибицкий.

По его словам, основные усилия россиян сейчас сосредоточены на Авдеевке, Купянске, Лимане, потому что на ближайшие полгода главная задача для российских войск – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей и содержание захваченных территорий.

Напомним, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что контрнаступление ВСУ летом 2023 года не было таким успешным, как ожидалось. Однако Украина сможет снова устроить контрнаступление, однако уже в 2025 году.

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