Может ли Россия сбивать спутники в космосе: ответ эксперта

Эксперт-аналитик по вопросам космической деятельности Андрей Колесник рассказал, что Россия действительно может сбивать спутники. Но тогда у нее могут возникнуть конфликты с государствами, которым принадлежат эти спутники.

Об этом сообщает телеканал "Киев".

Эксперт объяснил, что Россия действительно может сбивать спутники, и это она доказала в 2021 году, когда уничтожила старый советский спутник, создав проблемы для Международной космической станции.

"У них такое средство есть и это средство хоть и небольшого количества но оно уже должно быть на боевом дежурстве. Угроза есть, она реальна, но все же теоретически сбивание чужого спутника если они это сделают — может привести к объявлению войны другому государству под флагом которого летает спутник", — объяснил Андрей Колесник.

Россия грозится сбивать иностранные спутники

Российские чиновники периодически угрожают уничтожать иностранные спутники из-за того, что они снимают изображения для Украины.

Ранее украинцы за считанные дни собрали средства на четыре "народных Байрактора", однако компания передала их бесплатно. А за оставшиеся 600 миллионов гривен благотворительный фонд Сергея Притулы приобрел спутник. Он предоставил доступ к базе данных спутниковых снимков компании ICEYE более чем на год, что позволяет военным планировать оперативные операции.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что эта покупка была очень полезна для ВСУ. За первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях.

Читайте также: