Может ли Россия сейчас производить новую военную технику – эксперт рассказал

Россия каждый день на войне теряет большое количество техники, ей будет трудно изготовить довоенные объемы боеспособной техники. Россияне еще могут производить новую технику, однако уже в значительно меньшем количестве и не модернизированного образца. В настоящее время РФ использует преимущественно расконсервированную технику, 30 – 40% которой – непригодна для использования.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Мусиенко отметил, что сейчас Россия лишена возможности производить современные модели бронетехники. К примеру, в России произвели откат в отношении боевых машин пехоты от моделей БМП-3 до БМП-1.

"Так же у них нет на сегодняшний день нет оптики, нет приборов ночного видения и некоторого другого оборудования для модернизации танков Т-72 и возникают проблемы с другой бронетехникой", — рассказал эксперт.

Эксперт отметил, что Россия довольно серьезно потеряла свой потенциал по боеспособной военной технике, что подтверждает то, как оккупанты берут сейчас даже немодернизированный образец танки Т-72 в Беларуси для обучения мобилизованных и для переброски их в войну против Украины.

Потери России в войне против Украины

По данным СМИ, Россия может покупать через третьи страны холодильники и стиральные машины ради чипов к военной технике. В РФ зафиксирован скачок импорта техники из ЕС в Армению и Казахстан.

Аналитик белорусского Института стратегических исследований Вадим Можейко рассказал, что Россия вывозит, а не завозит военную технику из Белоруссии.

Заместитель министра финансов США Уолли Адеем заявил, что Россия не может получить доступ к передовым технологиям и западным финансовым системам, что тормозит способность российской оборонной промышленности производить оружие, а также заменять то, которое было уничтожено во время войны.

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