Может ли Россия снова нанести массированный удар ракетами — ответ Воздушных сил

Российские оккупанты утром 2 января совершили массированный ракетный обстрел Украины. В результате вражеской атаки в Киеве и Харькове есть погибшие и пострадавшие.
В Воздушных силах рассказали, существует ли возможность повторного массированного удара россиян.
Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, россияне раньше времени программируют и направляют ракеты, которыми обстреливают Украину. Они настраивают маршрут, позволяющий оккупантам нанести повторную воздушную атаку в ближайшее время.
"На подготовку 4 дня достаточно, если у них есть определенные шаблоны. Ракета программируется, забивается ее маршрут, где ей повернуть направо, где ей повернуть налево, а где опуститься и выйти на удар. Это технологическое изделие, оно программируется специалистами, поэтому думаю у них есть возможности", – рассказал спикер ВС.
Игнат также добавил, что оккупанты сейчас переходят к неприкосновенному запасу вооружения. В последнее время россияне обычно используют ракеты типа "Х" воздушного базирования, а вот "Калибры" они применяют реже.
Ракетный обстрел 2 января
Ночью 2 января захватчики выпустили по Киеву дроны, "Кинжалы", крылатые ракеты. Силы ПВО сбили более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".
Российская террористическая армия в Киеве убила двух человек, почти 49 жителей столицы получили ранения.
В то же время, по словам авиационного эксперта Валерия Романенко, на Украину 2 января летело столько российских гиперзвуковых ракет "Кинджал", сколько за весь 2022 год было. Он убежден, что россияне могут совершить еще два-три таких массированных запуска, но надолго у РФ запасов ракет не хватит.
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