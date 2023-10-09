Может ли Россия воспользоваться паузой в войне и атаковать страны Балтии — литовский депутат о возможных рисках

Зеленский очень вовремя и четко сказал, к чему мы все должны готовиться.

Россия действительно может воспользоваться паузой в войне и атаковать страны Балтии. Здесь большую роль играет Китай и его откровенная готовность напасть на Тайвань. Если война начнется между Китаем и США, у России появится “окно возможностей”.

Об этом в эфире "Общественного" в рамках телемарафона рассказала депутат, член комитета нацбезопасности и обороны Сейма Литвы Довиле Шакалине.

Вероятность сценария и при чем здесь Китай

“В разных кругах проходят разные дискуссии по этому поводу. Эксперты и политики, работающие в нацбезопасности и нацобороне, конечно, об этом уже говорили», — сказала Шакалине.

«Я сама об этом сценарии говорю больше года, потому что не всегда мы можем объединить в контексты НАТО и контексты Евросоюза всю геополитическую шахматную доску. Потому что Китай очень откровенно и все быстрее готовится напасть на Тайвань и у него это уже перешло на уровень стратегических документов”, — отметила она.

Депутат отметила, что новый беспрецедентный закон о международных отношениях также об этом говорит, ведь Китай изменил свою коммунистическую конституцию.

“У них большая бюрократическая машина, которая едет по простому алгоритму – все готовится на уровнях планирования, подготовки документов. В 2027 году они будут полностью готовы к милитарной инвазии, но, конечно, все остальные действия начнут еще раньше”, — считает Шакалине.

Вероятно, заметила она, первая блокада будет уже нынешней зимой, потом они будут смотреть, где красные линии Америки, а где красные линии Японии.

"Россия использует окно возможностей"

"Некоторые коллеги в Южной Европе в этом смысле до сих пор не хотят понять, что если мы не решим проблему с Украиной, если мы не поможем Украине победить сейчас, Россия использует это окно возможностей, когда будет война между Китаем и Америкой", — рассказала депутат.

"После 2027 года это будет большой риск, я и некоторые мои коллеги, работающие по этому вопросу, говорим об этом с начала 2022 года", — добавила она.

Почему некоторые мои коллеги еще не дошли до этого? Здесь есть общие для всех проблемы. Одна из них — то, что риск и угрозу, несущую Китай, не все страны видят одинаково. Откровенно говоря, не все эксперты в Украине понимают, что Китай это не друг, что это тот, кто играет такую же долгую империальную политику, как и Россия”, — говорит Шакалине.

Тандем России и Китая

“Через несколько лет этот тандем Китая и России – конечно же Россия гораздо слабее – будет еще лучше виден. Следует ли говорить, что нам нужно выбирать — мы стоим на стороне Соединенных Штатов или Китая? Мне кажется, это и так понятно», – отметила она.

Но некоторые страны, которые имеют очень высокий коэффициент зависимости от Китая… Для них сейчас зависимость от России и Китая невозможна. Другие страны еще не понимают, что уже не будет такой бизнес с Россией, как раньше. Мы не вернемся в то десятилетие, которое было до этого полномасштабного вторжения”, — говорит депутат.

Некоторые страны до сих пор пытаются сидеть на заборе и играть в двойную игру. Но все уж очень четко фокусируется. После того, как у нас будет еще больше конфликтов в этом треугольнике — Европа, Азия и Средний Восток, — все станет на свои места. Зеленский очень вовремя и очень четко сказал, к чему мы все должны готовиться», — резюмировала она.

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Напомним, в стране-агрессорке РФ планируют заморозить войну в Украине, чтобы возобновить военный потенциал до 2028 года. Соответствующее заявление сделал 5 октября президент Украины Владимир Зеленский во время третьего саммита Европейского политического сообщества.

“Если в этой агрессии против Украины будет любая пауза, то будет новый критический момент – 2028 год. Если России дать адаптироваться сейчас, то к 2028 году Кремль сможет восстановить свой военный потенциал. Тогда у России будет достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе российской экспансии”, — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что речь идет прежде всего о странах Балтии, где присутствует российский контингент.

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