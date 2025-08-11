Может ли Россия захватить Херсон перед встречей на Аляске: анализ последних событий

Херсонская область / © Getty Images

Недавно американский телеканал CNN обнародовал информацию о возможных намерениях российских оккупантов возобновить попытки захвата Херсона. По данным журналистов, Россия снова фокусируется на ударах по важным объектам инфраструктуры и ключевым транспортным путям города. Одним из главных подтверждений тому стала серия обстрелов моста, ведущая в микрорайон Корабел.

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев специально для FREEДOM проанализировал заявления западных СМИ, украинских официальных лиц и фактов из зоны боевых действий в преддверии важной дипломатической встречи.

По оценкам CNN, возвращение под контроль Херсона и области, захваченные в начале войны, а затем отвоеванные украинскими силами в ноябре 2022 года, остается одной из приоритетных целей Кремля. Растущее давление со стороны оккупантов на отделение района Корабел от остального города вызывает обеспокоенность вероятностью новых попыток десантных операций в ближайшее время.

Следует заметить, что подача событий на фронте в украинских и западных СМИ часто содержит признаки тенденциозности, а иногда и дезинформации, являющиеся частью информационно-психологических операций РФ. Поэтому Россия пытается формировать общественное мнение как на Западе, так и в Украине, создавая искусственное напряжение.

Украинские медиа неоднократно распространяли такие сообщения без должной проверки их происхождения.

Еще в декабре 2024 года начали распространяться заявления о подготовке России к масштабному форсированию Днепра и наступлению на Херсон. В частности, говорилось об оккупации островов в дельте реки. Эти сообщения активно обсуждались как в украинском, так и западном информационном пространстве.

Глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в интервью западным журналистам заявлял, что Москва стремится закрепить "право на всю Херсонскую область" до начала мирных переговоров, поэтому оккупанты продолжают пытаться установить плацдарм на Днепре.

В разговоре с The Guardian он сообщил, что враг пытается форсировать реку в четырех точках, чтобы иметь основания требовать контроля над всей областью.

"Каждый день они предпринимают попытки перейти Днепр. Наша разведка получила информацию, что российский заместитель командира приказал форсировать реку любой ценой", - рассказал Прокудин.

Он добавил, что оккупанты получили приказ к началу переговоров захватить хотя бы одну деревню на правом берегу, но эти попытки не увенчались успехом.

Подобные заявления совпали с официальными комментариями из Киева: президент Украины в декабре 2024 года подтвердил, что враг активизировался в направлении Херсона, пытаясь улучшить тактические позиции на островах для наступления. Однако дальнейшие события показали, что эти планы остались нереализованными.

Несмотря на это, некоторые украинские СМИ ссылались на собственные источники, утверждая, что Россия может в ближайшее время начать наступление на Херсон с форсированием Днепра, поскольку все ведущие в город мосты были разрушены или повреждены.

Интересно, кто именно эти "собственные источники" и существуют ли они вообще? Подобные заявления появлялись и позже. Например, в мае 2025 года офицер спецподразделения НГУ "Омега" Сергей Ткачук в интервью изданию Новости. Live заявил, что россияне "могут готовить десантную операцию" на Херсонщине и якобы пытаются высаживать десант на островах, контролируемых Вооруженными силами Украины.

Впоследствии стало известно, что информация о якобы 300 российских лодках в Херсонской области — преувеличение. Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии журналистам опроверг эти данные, сообщив, что общее количество плавсредств окупантов на всей оккупированной территории Херсонской и Николаевской областей, а также на островах Днепра, не превышает сотни.

"Украинская разведка контролирует каждую лодку, используемую противником на левобережье и на островах. Часть этих плавсредств задействована для охраны Кинбурнской косы", - уточнил Волошин.

В настоящее время активно распространяется новая волна информации, значительная часть которой раскручивается российскими пропагандистскими медиа. Федеральные телеканалы РФ акцентируют внимание на планах возвращения Херсона и подготовке десантной операции. Как формальный привод приводится удар по мосту, соединяющему Корабельный микрорайон с остальным городом.

В то же время этот мост не разрушен. Российские источники сами признавали, что обстрелы ФАБы не могут полностью разрушить автомобильный мост. Кроме того, существует еще железнодорожный мост через реку Кошеву, также обеспечивающую логистические связи.

Итак, вся история с мостом и возможным захватом района Корабль, скорее всего, является частью информационных операций.

Российские СМИ распространили тезис о намерении "заблокировать украинские войска на острове" и даже "широкомасштабную высадку на правый берег". В этой связи было принято решение об эвакуации жителей. При этом в пропагандистских источниках идет речь о планах не масштабной операции, а высадки небольших мобильных групп.

Однако, учитывая ширину Днепра (свыше километра) и постоянный контроль украинской разведки, опрокидывание даже небольших разведывательно-диверсионных групп чрезвычайно сложно. Такие формирования без должной логистики не могут долго удерживать позиции на открытой местности.

Стоит отметить, что эта информационная кампания совпала с дипломатической активностью США, в частности, встречей спецпредставителя Виткоффа. Таким образом, цель пропаганды – влиять на внешние аудитории, демонстрируя, что Россия не отказывается от претензий на полный контроль над Херсонской областью.

Эта информационная активность вкладывается в общую стратегию Кремля, заключающуюся в попытках навязать свои новые территориальные реалии как условие завершения войны. Согласно этой логике, Херсон - это "русская земля", которую Москва не собирается покидать, ссылаясь на положение собственной конституции.

Следовательно, можно говорить о попытке поднять ставки: Россия демонстрирует свою неуступчивость и сигнализирует о нежелании идти на компромиссы, а нынешняя информационная волна – это только составляющая этой стратегии.

Ранее сообщалось, что ни изменения в поле боя, ни экономические трудности не заставляют Владимира Путина отказываться от жестких территориальных требований или соглашаться на невыгодные мирные условия. Вместо поиска компромиссов российский президент больше сосредоточен на поддержке диалога с Дональдом Трампом, чтобы не допустить резкого ухудшения отношений с Вашингтоном.